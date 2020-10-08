سون أفضل منه.. مدافع تشيلسي السابق يهاجم محمد صلاح

كشف جيسون كوندي مدافع نادي تشيلسي السابق، عن رأيه في أفضل ثلاثي هجومي متواجد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2020/2021.

وهناك ثلاثيات هجومية قوية للغاية في الفرق المشاركة هذا الموسم في البطولة الشهيرة أبرزها ثلاثي ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

لكن كوندي يرى أن هذا الثلاثي ليس المفضل بالنسبة له ولذلك فهو يوضح وجهة نظره خلال حواره مع شبكة "talkSPORT” الإنجليزية، وقال: "ثلاثي ليفربول كان رائعًا مع بداية الموسم، لكن فيرمينو لم يصل لمستواه الذي ظهر عليه في الموسم الماضي، لذلك فأفضل عليه هاري كين"

وتابع: "الثلاثي الهجومي في مانشستر يونايتد يؤدي بشكل جيد، لكني أفضل عليهم ثلاثي هجوم توتنهام".

وأضاف: "خاصة سون، ربما أعتقد أن سون هو أكثر لاعب لا يُقدر بالشكل الصحيح الذي يستحقه في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وواصل تصريحاته: "لا أعرف إذا كان الناس يُقدرون إمكانياته الفنية أم لا، الجميع يغني لماني ومحمد صلاح، وربما هما محقين في ذلك لما قدماه لكن لا أحد يضع سون معهما في نفس المستوى".

وأتم: "إذا كنت ستسألني عن رأيي وأيهما أفضل محمد صلاح أم سون، سأختار الأخير، لأنه لاعب ممتاز وأقل أنانية من محمد صلاح".