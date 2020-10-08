مواعيد مباريات اليوم الخميس 8 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس ، الموافق 8 أكتوبر 2020، العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري المصري والتصفيات المؤهله ليورو 2020 .

ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس ، 8 أكتوبر 2020، على النحو التالي:

التصفيات المؤهلة ليورو 2020

جورجيا - روسيا البيضاء .. السادسة مساء .. beIN Sports HD 2

النرويج - صربيا .. التاسعة الا ربع .. beIN Sports HD 4

أيسلندا - رومانيا ..التاسعة الا ربع ..beIN Sports HD 7

بلغاريا - المجر ..التاسعة الا ربع .. beIN Sports HD 6

إسكوتلندا - الكيان الصهيوني .. التاسعة الا ربع .. beIN Sports HD 13 EN

البوسنة والهرسك - إيرلندا الشمالية .. التاسعة الا ربع .. beIN Sports HD 1

سلوفاكيا - إيرلندا .. التاسعة الا ربع .. beIN Sports HD 5

مقدونيا الشمالية - كوسوفو .. التاسعة الا ربع .. beIN Sports HD 10

الدورى المصري

أسوان - حرس الحدود .. الخامسة والنصف .. ON Time Sports 2 HD

الزمالك - وادي دجلة .. الثامنة مساء .. ON Time Sports 1 HD

دورى القسم الثاني المصري