مواعيد مباريات اليوم الخميس 8 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس ، الموافق 8 أكتوبر 2020، العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري المصري والتصفيات المؤهله ليورو 2020 .
ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس ، 8 أكتوبر 2020، على النحو التالي:
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
جورجيا - روسيا البيضاء .. السادسة مساء .. beIN Sports HD 2
النرويج - صربيا .. التاسعة الا ربع .. beIN Sports HD 4
أيسلندا - رومانيا ..التاسعة الا ربع ..beIN Sports HD 7
بلغاريا - المجر ..التاسعة الا ربع .. beIN Sports HD 6
إسكوتلندا - الكيان الصهيوني .. التاسعة الا ربع .. beIN Sports HD 13 EN
البوسنة والهرسك - إيرلندا الشمالية .. التاسعة الا ربع .. beIN Sports HD 1
سلوفاكيا - إيرلندا .. التاسعة الا ربع .. beIN Sports HD 5
مقدونيا الشمالية - كوسوفو .. التاسعة الا ربع .. beIN Sports HD 10
الدورى المصري
أسوان - حرس الحدود .. الخامسة والنصف .. ON Time Sports 2 HD
الزمالك - وادي دجلة .. الثامنة مساء .. ON Time Sports 1 HD
دورى القسم الثاني المصري
غزل المحلة - بيلا
مالية كفر الزيات - المنصورة
ألعاب دمنهور - الرجاء
دكرنس - بلدية المحلة
الحمام - الأوليمبي
فاركو - أبو قير للأسمدة
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