لعنة أسبوع الفيفا.. استبعاد كورتوا من مواجهة كوت ديفوار بسبب الإصابة

وذكر الاتحاد البجيكي في بيان رسمي، أن كورتوا سيغادر معسكر منتخب بلجيكا، بسبب عدم الجاهزية.
ووفقا لصحيفة " أس" الإسبانية، فإن كورتوا يعاني من إصابة عضلية، وسوف يعود إلى ريال مدريد، بسبب استبعاده من معسكر منتخب بلجيكا.
ويعد نيمار دا سليفا نجم منتخب البرازيل، ضمن قائمة ضحايا أسبوع الفيفا ايضا، حيث تعرض لإصابة في الظهر، وغادر مران السليساو مبكرا.
ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره البوليفي، بعد غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات بطولة كأس العالم 2022.
ولم يعلن منتخب البرازيل حتى الآن موقف نيمار دا سليفا من خوض مباراة بوليفيا بتصفيات المونديال.
شيرادن شاكير لاعب فريق ليفربول أحد ضحايا أسبوع الفيفا ايضا، حيث أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بفيروس كورونا، خلال تواجده في معسكر منتخب سويسرا، ليصبح ثالث لاعب من ليفربول، يتعرض للإصابة بفيروس كورونا هذا الأسبوع، بعد الإسباني تياجو ألكانتارا، والسنغالي ساديو ماني.
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