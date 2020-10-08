موسيماني يجتمع بلاعبي الأهلي في التتش

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي منح اللاعبين راحة غدًا ، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم السبت المقبل؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف وتقسيمة قوية في منتصف الملعب.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية صباح اليوم قبل انطلاق المران، ضمن الإجراءات الطبية المتبعة قبل المباريات الرسمية.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، حرص خلالها على الحديث مع اللاعبين في جلسة مطولة بملعب التتش عن تحديات المرحلة المقبلة، وطالبهم بالتركيز فيما هو قادم.

وأكد موسيماني على رضاه عن المستوى الذي يقدمه الفريق، والفوز الذي حققه الأهلي على إنبي أمس بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري الممتاز، وشدد على ضرورة استمرار الروح والعزيمة القوية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

كما عقد بيتسو موسيماني، جلسة مع الجهاز المعاون له قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم، في بداية التحضير لمواجهة بيراميدز والتي تقام يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

واجتمع موسيماني مع معاونيه للتحضير للمرحلة المقبلة، والتي تبدأ بمواجهة بيراميدز ثم السفر إلى المغرب لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وناقش موسيماني مع معاونيه كافة التحضيرات، سواء على المستوى الفني أو الإداري.

واستأنف الأهلي مرانه صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز، بعدما واصل الفريق انتصاراته أمس في مسابقة الدوري بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة.