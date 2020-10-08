الأهلي يجري مسحة طبية وسر اجتماع عبدالحفيظ بالجهاز الإداري في التتش

أجري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مسحة طبية صباح اليوم الخميس قبل انطلاق المران؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني المسحة الطبية وفقا للبروتوكول الطبي الذي يؤكد على إجراء فحوصات طبية قبل المباريات الرسمية في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، عقد جلسة مع الجهاز الإداري، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم للترتيب لرحلة الفريق إلى المغرب؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد عبدالحفيظ جلسة مع سمير عدلي، المدير الإداري؛ للاطمئنان على كافة إجراءات السفر والترتيبات الخاصة بوصول البعثة قبل المواجهة المهمة والمرتقبة أمام بطل المغرب.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى المغرب يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما أعلنه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، فيما يخوض الفريق مباراة بيراميدز في الدوري يوم الأحد في الدوري.

وفاز الأهلي على أنبي بثلاثية نظيفة أمس، الأربعاء، في بطولة الدوري الممتاز التى توّج بها الأهلي مؤخرًا للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.