أحمد مرتضى منصور: الزمالك يتعرض لمؤامرة.. ويوجد مليون مثل بابل في إفريقيا

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء تتعرض لمؤامرة، وذلك بعد اصدار اللجنة الأولمبية قرارات من شأنها عزل مرتضى منصور من رئاسة النادي.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر": "الزمالك يعيش عصره الذهبي، لكن هذا لم يعجب بعض الناس، ويسعون لإسقاط النادي".

وأَضاف: "مرتضى منصور شدد على ضرورة حصولنا على بطولة إفريقيا، ولاعبو الزمالك يدركون حجم المؤامرة على النادي، وأتمنى أن نستطيع أن نتخطى الظروف الصعبة التي علينا".

وعن انضمام أري بابل للتعاون السعودي، واصل أحمد مرتضى: "أعلم أن آري بابل سينضم للتعاون منذ أن أدلى بتصريح الزمالك لم يحترمني".

واستكمل: "كارتيرون هو من طالب بضمه للزمالك، انضمامه للتعاون لم يكن مفاجأة، تصريحه كان تمهيدًا ولا أعرف رد فعل الادارة، وهناك مليون أري بابل في إفريقيا".

واستطرد: "الضغوط دائمًا على مرتضى منصور وهو يحب هذه الضغوطات، الزمالك ملتزم بالقانون ويحترم الدولة وجماهير الزمالك، نعلم أن هناك مؤامرة على مصر، وجزء هذه من المؤامرة استهداف مرتضى لأنه رجل وطني".

واختتم: "إيقاف مرتضى منصور عبث، وعندما يكون الإيقاف قبل بطولة إفريقيا يكون القصد الزمالك وليس مرتضى، ولن نفعل أي نوع من الخروج عن القانون".