كواليس مران الأهلي الأول بالتتش بعد الفوز على إنبي

قام محمد الشناوي، ومحمود وحيد، وأليو بادجي وسعد سمير، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم.

كما شهد مران الفريق اليوم التركيز على تدريبات الكرة، حيث أجرى الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، تقسيمة قوية في منتصف الملعب لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

وخاض علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وأدي أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة علاج طبيعي، ثم جلسة في «الجيم» بعد شكواه في مباراة الأمس من إجهاد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمس أمام إنبي، وغادر ملعب المباراة التي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويخضع مدافع الأهلي لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم بدون راحة؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز، وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران.

وواصل أليو بادجي، لاعب الفريق تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به؛ لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.

وأدى بادجي جلسة في «الجيم» وقام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

واشتكى بادجي من إصابة في كاحل القدم، أبعدته عن مباراة أنبي أمس، الأربعاء، بالدوري والتي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة، ويقوم اللاعب بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

فيما شارك أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق في المران الجماعي بعد شفائه من إجهاد عضلي، وخاض برنامجا علاجيا وتأهيليا، وخضع لفحص طبي قبل انطلاق المران اليوم؛ للتأكد من جاهزيته.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز التي تقام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.