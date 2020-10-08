نيمار يغادر تدريبات منتخب البرازيل مصابا.. فيديو

غادر نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسيت تدريبات منتخب البرازيل مبكرا، بسبب شعره بآلام في الظهر.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره البوليفي، بعد غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات بطولة كأس العالم 2022.

ونشر الحساب الرسمي لقناة" أبو ظبي" الرياضية، فيديو لـ نيمار خلال مغادرته تدريبات منتخب البرازيل، بعد شعوره بآلام في الظهر.

ولم يعلن منتخب البرازيل حتى الآن موقف نيمار دا سليفا من خوض مباراة بوليفيا بتصفيات المونديال.

وتقام الليلة العديد من المواجهات المهمة في افتتاح تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، أبرزها مواجهة الأرجنتين والإكوادور.

ويشارك ليونيل ميسي نجم الأرجنتين أمام الإكواردو بصورة طبيعية، بعدما تم رفع الإيقاف عنه مؤخرا، من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية. كان اتحاد أمريكا الجنوبية " كونيمبول" قرر إيقاف ميسي بعد طرده أمام تشيلسي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكوبا أمريكا 2016، واتهامه للاتحاد القاري بالفساد. وطبقا للعقوبة يغيب ليونيل ميسي عن مباراة الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2018 المقرر لها 8 أكتوبر المقبل، إلا أن الاتحاد الأرجنتيني أصدر بيانا رسميا أكد فيه رفع عقوبة الإيقاف عن ميسي من قبل الكونيمبول.