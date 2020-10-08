لماذا حدّدت الجبلاية 25 يوماً لفترة القيد الصيفي؟.. وليد العطار يجيب

كشف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة عن عدم وجود أية أزمات بشأن الإعلان عن مواعيد القيد الصيفي امام أندية الدورى الممتاز.

قال وليد العطار فى تصريحات خاصة لصدى البلد: أنه لا توجد أي أزمات بشأن فتح باب القيد الصيفي لمدة 25 يومًا ولا تتقيد الجبلاية بفترة الـ 30 يومًا ولا يوجد أي نص على تحديد الفترة الخاصة بانتقالات اللاعبين.

أضاف: يوم 4 نوفمبر خاصة بالقائمة الأولى للاندية ويمكن إضافة قوائم جديدة لكن الأمر مفتوح حتى يوم 19 من الشهر ذاته أمام القائمة الثانية من أجل قيد لاعبي أندية الدورى.

وكشف اتحاد الكرة عبر تعليمات القيد الصيفي عن مصاريف الكشف عن المنشطات لأندية الدورى الممتاز فى الموسم الجديد.

وتضمنت تعليمات القيد الصيفي إلزام كل نادٍ بسداد 100 ألف جنيه للكشف عن المنشطات على أن يتم سدادها على دفعتين فى كل فترة تسجيل.

وألزمت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني كل نادٍ من أندية الدورى الممتاز بسداد 400 ألف جنيه خاصة بمستحقات الحكام.

ووفقا لتعليمات القيد الصيفي يقوم كل ناد بسداد 400 ألف جنيه للحكام على أن يتم دفع 200 ألف جنيه عن قائمة الإضافة ومثلهم عند فترة القيد الثانية.

وأخطرت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أندية الدورى الممتاز بعدم التعاقد مع أى شركة راعية فى الموسم الجديد دون الرجوع إلى رابطة الأندية.

وحدّد اتحاد الكرة مواعيد فتح الباب أمام أندية الدورى الممتاز للحصول على تراخيص الأندية فى الموسم الجديد.

ومنحت الجبلاية أندية القسم الأول الفرصة بدءا من يوم الأحد القادم الموافق 11 أكتوبر الجارى من أجل التقدم بطلب الحصول على تراخيص الأندية على أن ينتهى يوم 25 من الشهر ذاته.

وكشف اتحاد الكرة موقف المدربين من التدوير والقيام بالتدريب لعدة أندية فى الموسم الواحد وذلك خلال تعليمات القيد الصيفي.

جاءت تعليمات الجبلاية بشأن المدربين على النحو التالي:

لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع ناد أن يتولي مسئولية ناد آخر حال فسخ التعاقد من جانبه ويسمح له بالتعاقد مع ناد آخر إذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد اقصى ناديين (اثنين فقط)

وعلى النادي الذي يقوم بتغيير مديره الفني اثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني لدى التعاقد مع مدرب جديد.

يذكر ان الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل اليوم الاربعاء إلى أفرع الاتحاد بالمحافظات الإجراءات والتعليمات السنوية الخاصة بالقيد لموسم 2020-2021.

وجاءت تعليمات القيد على النحو التالي:

بدء فترة القيد يوم ١٠ أكتوبر الجارى على أن تنتهى يوم ٤ نوفمبر القادم.

تسجيل ٤ لاعبين اجانب فى قاءمة كل فريق فى الدورى الممتاز على أن يتم تقليل عدد الأجانب بالموسم الذى يليه.

يتم تسجيل اثنين من اللاعبين الأجانب فى قاءمة اى فريق بالقسم الثاني فى الموسم الجديد ولاعب واحد أجنبي فى القسم الثالث.

قاءمة لاعبي الفريق فى الدورى الممتاز فى الموسم القادم ٣٠ لاعبا.

يجوز لأى نادى إعارة اى لاعب مرتبط بعقد سارى مع ناديه مدة لا تتجاوز مدة عقده على الا تتخطى عدد اللاعبين المعارين عن خمسة..

يجوز قيد لاعب واحد فلسطينى او سورى او من شمال أفريقيا فى صفوف اى فريق على أن يتم احتسابه ضمن اللاعبين المحليين ويعامل معاملة اللاعبين المصريين.

وأعلنت الجبلاية خلال تعليمات القيد الصيفي عن 5 استبدالات لكل فريق على مدار الموسم، فى فترتى القيد الشتوى والصيفى، بحيث إذا استبدل أحد الفرق لاعبين قبل بداية الموسم، يصبح أمامه فرصة استبدال 3 آخرين فى فترة القيد الشتوية بشهر يناير، وهو نفس النظام الذى كان معمول به فى الموسم الحالى.

يحق لأى لاعب فسخ عقده مع ناديه فى حالة عدم الحصول على مستحقاته لمدة شهرين.

واشترطت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على اندية الدورى عمل وثيقة تأمين للاعبين ضد الإصابات والعمليات الجراحية والوفاة.