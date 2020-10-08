سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا.. ويدخل معسكرا مغلقا قبل مواجهة الاتحاد

أعلن مسئولو سموحه سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس الأربعاء ، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا،
تحت إشراف الجهاز الطبى .
ويختتم اليوم، الخميس، فريق الكرة بسموحه استعداداته الفنية لمواجهة الإتحاد السكندرى ، فى تمام السادسة من مساء اليوم على ملعب النادى ،وعقب انتهاء التدريب سيعلن أحمد سامى المدير الفنى للفريق قائمة سموحه التى ستخوض مواجهة زعيم الثغر.
وكان أحمد سامى المدير الفنى لسموحه وجهازه المعاون قد شاهدوا المباريات الأخيرة للإتحاد السكندرى فى الدورى العام خصوصا وأنها مواجهة قوية ودائما ما تشهد ندية شرسة بسبب ديربى الأسكندرية.
ويخضع صلاح محسن مهاجم الفريق لإختبار طبى أخير فى تدريب اليوم لتحديد مدى امكانية مشاركته فى المباراة من عدمها ، حيث لم تتضح الرؤيا بشكل نهائى بالنسبة للجهاز الطبى من اشراك اللاعب ومن عدمه.
كما يستعيد سموحه لاعبه المتألق أحمد أبوالفتوح فى مباراة اليوم والذى يعول عليه الجهاز الفنى الكثير فى مواجهة الإتحاد خصوصا فى ظل قوة الجبهة اليمنى لزعيم الثغر.
ويعيش لاعبى سموحه فى حالة معنوية مرتفعة منذ تولى أحمد سامى تريب الفريق بعدما استطاع الإرتقاء بسمتوى عدد كبير من اللاعبين وعلى رأسهم ناصر ماهر صانع الألعاب وحسام حسن وصلاح محسن مهاجما "الموج الأزرق".
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