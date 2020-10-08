الصراع يشتعل بين الرجاء والوداد.. 90 دقيقة تحدد بطل الدوري المغربي

وتغلب الرجاء على خريبكة أمس، الأربعاء بهدفين مقابل هدف ليحافظ على الصدارة، بينما تغلب الوداد عل وادي زم بنفس النتيجة، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري المغربي.
ويتصدر الرجاء جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 57 نقطة، ويحل الوداد ثانيا بـ 56 نقطة، ونهضة بركان ثالثا بـ 54 نقطة.
ويحتاج الرجاء إلى الفوز على الجيش المكي في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، لحسم لقب الدوري رسميا، بغض النظر عن باقي نتائج المباريات الأخرى.
أما الوداد سوف يدخل مباراة الفتح الرباطي، المقرر لها في نفس موعد مباراة الرجاء والجيش الملكي " تحت شعار لا بديل عن الفوز، أملا حسم لقب الدوري لصالحه حال تعثر الرجاء سوء بالتعادل أو الهزيمة.
الوداد صاحب أقوى خط هجوم في مسابقة الدوري المغربي برصيد 50 هدفا، بينما الرجاء صاحب أقوى خط دفاع، حيث استقبلت شباكه 22 هدفا.
وتقام مباريات الدوري المغربي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.
يذكر أن الوداد والرجاء هما منافسا الأهلي والزمالك، في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يتلقي الأهلي مع الوداد يوم 17 أكتوبر من الشهر الحالي في مباراة الذهاب على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء يوم 18 أكتوبر على نفس الملعب ايضا.
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