لاعب البنك الاهلي يقبل يد والدته بعد الفوز علي بني سويف واقترابه من الدورى الممتاز

قام محمود جمعه لاعب فريق البنك الاهلي بتقبيل يد والدته بعد تسجيله الهدف الثاني والفوز علي فريق بني سويف بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة الصعيد . وتوجه جمعه لوالدته ليشكرها علي دعمها الكامل له ودعوانها المستمر له ويتبقي خطوتين فقط لفريق البنك الاهلي للصعود للدورى الممتاز بعد موسم تاريخي للفريق في دورى القسم الثاني رغم كونه فريق حديث بالمسابقة . حقق فريق البنك الاهلي خلال الموسم الجاري الفوز في 12 مباراة وتعادل 7 مواجهات وخسر لقاءين فقط وسجل 28 هدفا وتدخل مرماه 11 هدف كأقوي خط دفاع بالمجموعة وكان فريق بني سويف هبط للمركز الثالث بعد الخسارة امام البنك الاهلي وتمت اقالة حسن موسي المدير الفني للفريق رغم الاداء القوي الذي قدمه علي مدار الموسم الجاري . ويحتل فريق البنك الاهلي المركز الاول في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 43 نقطة بينما جاء فريق الالومنيوم في المركز الثاني برصيد42 نقطة ويجتل فريق بني سويف المركز الثالث برصيد 41 نقطة .

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