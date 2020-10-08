الأهلي يفقد محمد محمود ومحمود متولي في الموسم الجديد بسبب الإصابات

سادت حالة من الصدمة الشديدة داخل الأهلي عقب إصابة لاعب وسط الفريق الأول للكرة محمد محمود بقطع في غضروف الركبة وتأكد غيابه لفترة لن تقل عن 6 شهور، وبات محمد محمود خارج حسابات الفريق الأحمر في الموسم الجديد والذي سينتهي في شهر يوليو.

ويعاني محمد محمود من سوء حظ غريب حيث تعرض للإصابة بالرباط الصليبي بعد أيام قليلة من إنضمامه للاهلي ظل بعدها لفترة أمتدت إلي عام ثم عاد للتدريبات وقبل أن يخوض أول مباراة تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالقدم الأخري ليغيب قرابة الــ9 شهور ولم يلبس ان ينتظم في التدريبات حتي شعر بالآم في الركبة خضع لفحص طبي مكثف أثبت حاجته لجراحة في غضروف الركبة يغيب علي أ ثرها لمدة 6 شهور علي الأقل.

وانضم محمد محمود إلي محمود متولي الذي سيغيب الموسم المقبل أيضًا عن الصفوف الحمراء بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي بوحاجه إلي عام كامل للعودة للملاعب بجانب عدم وضوح الرؤية لكريم نيدفيد لاعب الوسط الغائب منذ قرابة 18 شهرًا .

فيما بدأ سعد الدين سمير مدافع الفريق في العودة للتدريبات الخفيفة بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس ويحتاج فقط ل21 يومًا حتي ينتظم في التدريبات الجماعية، وطالب بعض أعضاء النادي من مجلس الإدارة معرفة المتسبب في الإصابات الطويلة والمتكررة لفريق الكرة والتي لم ينجو منها أحد فغاب حمدي فتحي لقرابة الخمس شهور ومحمود وحيد يعود للملاعب ثم يتعرض للإصابة وقبهم عمرو السولية وياسر إبراهيم وأحمد الشيخ.

وبرأ الجهاز الفني ، الدكتور خالد محمود مدير الجهاز الطبي ومعاونيه من تلك الإصابات حيث يرون انها قدرية في المقام الأول وربما كانت طول مدة نيدفيد بسبب خطأ طبي في الجراحة بالمانيا بينما سوء الحظ وراء تجدد إصابة محمد محمود فيما تعرض حميد فتحي للإصابة في معسكر المنتخب الوطني.