محاضرة فنية من باتشيكو للاعبي الزمالك قبل لقاء دجلة

يلقي البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على لاعبي الفريق الأبيض في الخامسة مساء اليوم.

يأتي هذا استعدادا للقاء وادي دجلة المقرر له في الثامنة مساءً باستاد القاهرة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يشرح المدير الفني للاعبين بعض الأمور الفنية ويعلن عن التشكيل خلال المحاضرة الأخيرة.

وهذا بالإضافة للحديث عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس لاستغلالها.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى استاد القاهرة في السادسة مساء اليوم استعدادا لخوض المباراة.

وحقق فريق الزمالك الفوز على المصري البورسعيدي بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما تغلب وادي دجلة على أسوان بنفس النتيجة. وانتهت مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري بين الزمالك ووادي دجلة بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 14 بـ 34 نقطة.