اليوم.. عبدالناصر محمد يخوض تدريبه الأول مع بهلا العمانى

يبدأ مساء اليوم فى السادسة تدريب فريق بهلا العمانى تحت القيادة الفنية المصرية لعبدالناصر محمد ومعاونيه مصطفى عسكر المدرب العام ووسام إسماعيل مدرب حراس المرمى.

وظهرت منذ قليل نتجية مسحة كورونا التى أجريت للجهاز فور وصوله عمان قبل يومين والتى أثبتت سلبية المسحة .

وقد شاهد عبدالناصر محمد عدة مباريات لفريق بهلا خلال الأيام الماضية من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق قبل بدء التدريبات من أجل علاجها بالشكل الذى يخدم مصلحة الفريق.

وأكد عبدالناصر محمد أن فريق بهلا يضم عدد مناسب من اللاعبين المتميزين الذين لديهم امكانيات طيبية ستساعده فى أداء مهمته بالشكل الذى يرضيه خصوصا وأن هناك دعم كبير من قبل مسؤلى النادى.

وأضاف أنه سيحاول فى الفترة المقبلة تطوير أداء الفريق قبل عودة الدورى العمانى لإنطلاق من جديد طمعًا فى الظهور بمستوى طيب وتحقيق مركز متقدم فى جدول الدورى.