انتهت أحداث الشوط الاول من منافسات الجولة ال21 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة بحري، والتى شهدت تقدم فريق غزل المحلة علي منافسه بيلا بنتيجة هدفين دون رد . ويقترب غزل المحلة من الصعود للدوري الممتاز حال تحقيقه الفوز علي فريق بيلا الهابط الي القسم الثالث ، بينما يواجه فريق فاركو صعوبة في التسجيل امام فريق ابو قير للاسمدة . وجاءت نتائج الشوط الاول كالتالي : دكرنس1-1 بلدية المحلة م.كفرالزيات 1-2 المنصورة م.كفرالزيات 1-2 المنصورة غزل المحلة 2-0 بيلا دمنهور1-0 الرجاء الحمام 0-0 الأوليمبي فاركو 0-0 أبوقير للأسمدة جدول الترتيب قبل انطلاق الجولة: 1- غزل المحلة: 41 نقطة 2- فاركو: 39 نقطة 3- ألعاب دمنهور: 34 نقطة 4- المنصورة: 32 نقطة 5- دكرنس: 31 نقطة 6- أبوقير للأسمدة: 30 نقطة 7- الرجاء: 28 نقطة 8- بلدية المحلة: 28 نقطة 9- الأوليمبى: 26 نقطة 10- الحمام: 26 نقطة 11- مالية كفر الزيات: 8 نقاط 12- بيلا: 5 نقاط

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج الشوط الأول بحري القسم الثاني.. غزل المحلة يباغت بيلا بهدفين.. وتعادل سلبي لفاركو وأبوقير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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