الأكثر تمريرًا للكرة .. الكاف متسائلا : هل يكرر الأهلي تكتيكه في موقعة الوداد

وكتب الاتحاد الإفريقي "كاف" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلا: "من بين الفرق الخمسة الأكثر تمريرًا للكرة بشكل صحيح هذا الموسم، فريق واحدٌ فقط تأهل لنصف النهائي وهو النادي الأهلي".
وأضاف حساب الإتحاد الإفريقي " كاف" متسائلًا : " هل يستطيع الأهلي أن يكرر تكتيكه في السابع عشر من أكتوبر؟ ".
يذكر أن النادي الأهلي سوف يحل ضيفًا على فريق الوداد المغربي يوم 17 أكتوبر على أن يقام لقاء العودة في ال 24 من نفس الشهر من دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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