الأكثر تمريرًا للكرة .. الكاف متسائلا : هل يكرر الأهلي تكتيكه في موقعة الوداد

أبرز الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الفرق الأكثر تمريرًا بالقارة والذي يأتي على رأسهم النادي الأهلي مشيرًا إلى تواجده في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا العام .

وكتب الاتحاد الإفريقي "كاف" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلا: "من بين الفرق الخمسة الأكثر تمريرًا للكرة بشكل صحيح هذا الموسم، فريق واحدٌ فقط تأهل لنصف النهائي وهو النادي الأهلي".