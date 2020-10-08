حقيقة إصابة 9 لاعبين بـ كورونا في نادي عثماثون طنطا

علاء عكاشة المدير التنفيذي لنادي عثماثون طنطا حقيقة إصابة 9 لاعبين من الفريق الاول لكرة بفيروس كورونا المستجد قبل انطلاق منافسات دورى القسم الثالث .

كشف

وأكد عكاشه في تصريحات خاصة لصدي البلد، إن تحاليل الرابديست لا يتم الاعتراف بها بشكل كلى لكن هناك شك فقط في إصابتهم وسيخضعو اليوم لمسحة طبيه للتأكد من الاصابة بالفيروس لأنها قد تكون اجسام مضادة فقط.

يأتى ذلك ضمن استعدادات الفرق لمباريات دورى القسم الثالث الذي ينطلق يوم 10 اكتوبر الجاري بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بعد فترة توقف دامت لأكثر من 5 أشهر عبلي خلفية انتشار فيروس كورونا

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ويحتل فريق عثماثون المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثامنة "كفر الشيخ برصيد45 نقطة بينما يحتل فريق كفر الشيخ المركز الاول برصيد 59 نقطة ويتبقي مباراتين فقط علي نهاية المسابقة .