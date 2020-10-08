أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم الأهلي.. مدرب الرجاء المغربي يتوعد الزمالك

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

انتقد الإعلامي أحمد شوبير إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بسبب اتفاق الإدارة الحمراء على بيع المهاجم المغربي وليد أزارو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لنادي الاتفاق السعودي مقابل 800 ألف دولار فقط.

علق الإعلامي أحمد شوبير على سعر قميص منتخب مصر الجديد، الذي أصدرته شركة "بوما" العالمية مؤخرا.

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن جماهير الزمالك ستشجع الأهلي في مباراته المقبلة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الممتاز.

أكد حسام عاشور، لاعب النادي الأهلي السابق، أنه واجه حملة تشويه من شخص مسئول بالنادي الأحمر بسبب قيامه بشكر تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء.

كشف وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف أحمد فتحي، لاعب الأهلي، مع فريقه حال التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سادت حالة من الصدمة الشديدة داخل الأهلي عقب إصابة لاعب وسط الفريق الأول للكرة محمد محمود بقطع في غضروف الركبة وتأكد غيابه لفترة لن تقل عن 6 أشهر، وبات محمد محمود خارج حسابات الفريق الأحمر في الموسم الجديد والذي سينتهي في شهر يوليو.

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء تتعرض لمؤامرة، وذلك بعد إصدار اللجنة الأولمبية قرارات من شأنها عزل مرتضى منصور من رئاسة النادي.

أكد جمال سلامي، مدرب نادي الرجاء المغربي، أن فريقه قادر على هزيمة الزمالك وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا هذا العام.

كشف جيسون كوندي، مدافع نادي تشيلسي السابق، عن رأيه في أفضل ثلاثي هجومي متواجد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2020/2021.

غادر نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسيت، تدريبات منتخب البرازيل مبكرا، بسبب شعره بآلام في الظهر.