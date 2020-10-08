محمد صلاح يُزين قائمة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا " ، عن قائمة لاعبي ليفربول التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا لهذا العام والتي جاءت على رأسها النجم المصري محمد صلاح ، ومن المقرر أن تشارك هذه القائمة بداية من دور المجموعات.

وشهدت القائمة غياب هاري ويلسون المهاجم الإنجليزي الشاب بعد تأكد رحيله عن الفريق في فترة الإنتقالات الحالية ، كما شهدت تواجد السويسري شوردان شاكيري رغم عدم مشاركته المستمرة مع الألماني يورجن كلوب.

وجاءت قائمة نادي ليفربول الإنجليزي كالتالي:.