وفاه محمد الصياد لاعب فاقوس

أعلن نادي فاقوس وفاة محمد الصياد لاعب الفريق بعد صراع مع السرطان وكتب النادي عبر الصفحة الرسمية ناعيا اللاعب قائلا: "بقلوب يعتصرها الألم مجلس إدارة نادى فاقوس الرياضى والجهاز الفنى بقيادة محسن الشبراوى والجهاز المعاون واللاعبين ينعون الوسط الرياضى فى وفاة الكابتن محمد الصياد لاعب نادى فاقوس رحمة الله وأسكنه فسيح جناته إنا لله وانا إليه راجعون". ويستعد فريق فاقوس لمواجهة فريق ابوكبير يوم السبت الموافق 10-10 ضمن منافسات الجولة ال21 من مسابقة دورى القسم الثالث علي ملعب مركز شباب الحسينية . وكان الفريققد اجري تحاليل الرابيد تسيت استعدادا لعودة القسم الثالث بعد فترة توقف دامت لأكثر من 5 اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا وتوقف جميع الاحداث الرياضية في العالم .

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