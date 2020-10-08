نجم ليفربول يتعافى من كورونا

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم تعافي شيردان شاكيري نجم فريق ليفربول الإنجليزي من فيروس كوروناا لمستجد " كوفيد 19".

كان الاتحاد السويسري، أعلن أول أمس الثلاثاء، إصابة شيردان شاكيري بفيروس كورونا، خلال تواجد في صفوف المنتخب لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية.

وذكر الاتحاد السويسري في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية الأخيرة، أثبتت سلبية مسحة شيردان شاكيري.

ويعد شاكيري هو ثالث لاعب من ليفربول يصاب بفيروس كورونا المستجد خلال أسبوع، بعد الإسباني تياجو ألكانتار، والسنغالي ساديو وماني، واللذان يخضعان للعزل الطبي حاليا.

وخسر منتخب سويسرا أمام كرواتيا أمس، الأربعاء بهدفين مقابل هدفا وديا، ضمن تحضيران المنتخبين لخوض بطولة دوري الأمم الأوروبية المستحدثة.

ويستعد المنتخب السويسري لمواجهة إسبانيا السبت، المقبل، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، في غياب الجماهير، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولم يتضح حتى الآن موقف شاكيري من خوض مباراة السبت، رغم تأكد سفر اللاعب إلى إسبانيا.

ويتذيل منتخب سويسرا مجموعتة بنقطة وحيدة، والتي تضم إسبانيا " 4 نقاط" ، وأكرانيا " 3 نقاط" ، والمانيا " نقطتين".