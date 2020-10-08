خاص | حسن موسى: فوجئت بإقالتي.. 3 أسباب وراء الابتعاد عن الممتاز

أكد حسن موسى المدير الفني السابق لفريق بني سويف أنه فوجئ بقرار إقالته عبر صفحات التواصل الاجتماعي بعد الخسارة امام فريق البنك الاهلي ضمن منافسات الجولة ال21 من مسابقة دورى القسم الثاني لنمجموعة الصعيد .

وأضاف موسى في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، إن الإدارة لم تبلغني بالإقالة الإ بعد تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بعد انتهاء اللقاء بـ ساعة وأكثر تقريبا.

وعن سبب الهزيمة أمام فريق البنك الاهلي قال إن سوء حظ وغياب التوفيق احد اهم الاسباب لخسارة المباراة كما أن ضربة الجزاء التى احتسبت في بداية المباراة غير صحيحة وعندما تحدثت لللحكم بعد المباراة قال تقديري إنها صحيحة.

وأكمل: اللاعبون اضاعوا ضربة جزاء وثلاث كرات امام المرمي بشكل غريب وذلك بسبب سوء التوفيق الذي لازمنا .

وأوضح : لدي عدة عروض للتدريب بداية من الموسم الجديد واقوم بدراسة الانسب في الفترة القادمة وسأخذ وقتي حتي احسم قراري الاخير بشأن المحطة الجديدة.

وكان مجلس ادارة بني سويف قرر اقالة حسن موسي بعد الخسارة امام فريق البنك الاهلي بنتيجة هدفين دون رد وابتعد عن صراع الصعود للدورى الممتاز تقريبا .