350 ألف إسترليني لا تكفي.. استبعاد أوزيل من قائمة أرسنال الأوروبية

استثنى آرسنال، اسم النجم الألماني مسعود أوزيل، من قائمة الفريق الرسمية المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي، مما يؤكد وجود مشاكل بين اللاعب والجهاز الفني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، يتقاضى أوزيل 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، لكن ذلك لم يمنع مدرب آرسنال، مايكل أرتيتا من استبعاده من قائمة الفريق الأوروبية.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يقوم أرتيتا أيضًا، باستبعاد أوزيل من قائمة الفريق الرسمية للدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يتوجب تسليمها لرابطة الدوري في غضون 10 أيام.

ويتبقى في عقد أوزيل مع آرسنال 8 أشهر، لكنه لا يدخل في حسابات أرتيتا الذي عزز صفوف فريقه بمجموعة من اللاعبين الجدد أمثال ويليان وتوماس بارتي وجابريال ماجالهاييس.

ويسمح فقط بتسجيل 25 لاعبًا فوق 21 عامًا لكل فريق، وما لا يقل عن ثمانية من هؤلاء اللاعبين، يتوجب أن يكونوا قد ترعرعوا في فريق إنجليزي.

ولم يخض مسعود أوزيل أي مباراة مع آرسنال منذ 7 مارس الماضي أمام وست هام (1-0)، علمًا بأنه قام مؤخرا بالتكفل بدفع راتب جيري كوي تميمة الجانرز، بعد قرار تسريحه.