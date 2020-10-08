سرقة منزل كريستيانو رونالدو

وأضافت الصحيفة، أن اللص دخل العقار أثناء تواجد بعض موظفي الصيانة، وأستولى على قميصا موقعا عليه من كريستيانو رونالدو، يبلغ قيمته 182 جنيه إسترليني، بجانب بعض الأشياء الآخرى الصغيرة.
وتابعت الصحيفة أن أحد أفراد أسرة كريستيانو رونالدو قام بإبلاغ الشرطة البرتغالية عقب الحادث، والتي وصلت إلى المنزل على الفور، وتم تحديد اللص من خلال كاميرات المراقبة، لكن يتم القبض على أي شخص حتى الآن.
وأشارت الصحيفة، أن والدة رونالدو دولوريس، وشقيقه الأكبر هوجو، يقيمان في المنزل، ولكن من الواضح أنهما لم يكونا متواجدان به، وقت الحادث.
وأوضحت الصحيفة، أن كريسيتانو رونالدو قضى وقتا خلال أزمة فيروس كورونا في هذا المنزل، رفقة أطفاله وصديقته جورجينا.
كان كريستيانو رونالدو أشترى هذا المنزل في عام 2015، والذي يطل على البحر، ويضم مسبحين ملعب كرة قدم.
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