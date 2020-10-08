شوبير يزف بشرى بشأن محمد الشناوى قبل مواجهة الوداد المرتقبة

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا : " محمد الشناوى وأيمن أشرف سيشاركا مع الأهلى فى مواجهة الوداد المغربي ولكنهم لن يكونوا جاهزين لمواجهة بيراميدز بالدوري " .
ويعانى محمد الشناوى من شد خفيف فى العضلة الخلفية وهو ما أدى إلى تغيبه عن مباراة الأهلى الماضية أمام إنبي والتى فاز بها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد ، ويحرص الجهاز الفنى للأحمر بقيادة موسيمانى على إراحته فى المباراة المقبلة أيضا امام بيراميدز حتى يكون جاهزا لمواجهتى الوداد المغربي بنصف نهائى أبطال إفريقيا .
وتعرض أيمن أشرف مدافع الفريق إلى إصابة فى المباراة الماضية أمام إنبي وحرص الجهاز الفنى على استبداله خوفا من تفاقم الإصابة .
وحدد الكاف مواعيد جديدة لإقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا وستكون مباريات الذهاب يومي 17 و 18 أكتوبر على أن تقام مباريات العودة بعد أسبوع واحد فقط من مباريات الذهاب ، وستقام المباراة النهائية فى الإسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل ، ومن المقرر أن تقام مباريات نصف الكونفيدرالية فى 25 أكتوبر المقبل ، وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا فى 6 نوفمبر المقبل .
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