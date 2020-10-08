شوبير يزف بشرى بشأن محمد الشناوى قبل مواجهة الوداد المرتقبة

زف الإعلامى أحمد شوبير بشري سارة لجماهير الأهلى بشان مشاركة محمد الشناوى وأيمن أشرف ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى خلال مواجهة الوداد المغربي المقرر 17 أكتوبر الجارى فى إطار لقاءات ذهاب الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا .

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا : " محمد الشناوى وأيمن أشرف سيشاركا مع الأهلى فى مواجهة الوداد المغربي ولكنهم لن يكونوا جاهزين لمواجهة بيراميدز بالدوري " .

ويعانى محمد الشناوى من شد خفيف فى العضلة الخلفية وهو ما أدى إلى تغيبه عن مباراة الأهلى الماضية أمام إنبي والتى فاز بها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد ، ويحرص الجهاز الفنى للأحمر بقيادة موسيمانى على إراحته فى المباراة المقبلة أيضا امام بيراميدز حتى يكون جاهزا لمواجهتى الوداد المغربي بنصف نهائى أبطال إفريقيا .

وتعرض أيمن أشرف مدافع الفريق إلى إصابة فى المباراة الماضية أمام إنبي وحرص الجهاز الفنى على استبداله خوفا من تفاقم الإصابة .

وحدد الكاف مواعيد جديدة لإقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا وستكون مباريات الذهاب يومي 17 و 18 أكتوبر على أن تقام مباريات العودة بعد أسبوع واحد فقط من مباريات الذهاب ، وستقام المباراة النهائية فى الإسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل ، ومن المقرر أن تقام مباريات نصف الكونفيدرالية فى 25 أكتوبر المقبل ، وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا فى 6 نوفمبر المقبل .