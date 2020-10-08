وذكر الاتحاد التوجولي فبين بيان رسمي عبر سحابه على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" أنه تم إلغاء مباراته أمام ليبيا، بسبب الإغلاق الكامل في دولة تونس، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأضاف بيان الاتحاد التوجولي، أن مباراة السودان المقرر لها 12 أكتوبر المقبل، في موعدها حتى الآن.
ويتواجد منتخب توجو بمجموعة مصر بتصفيات كأس الأمم الأفريقية والتي تضم الفراعنة وجزر القمر وكينيا.
ويتصدر منتخب جزر القمر صدارة جدول ترتيب المجموعة بـ 4 نقاط، ويحل منتخب كينيا ثانيا بفارق الأهداف عن منتخب مصر صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب توجو جدول الترتيب بنقطة وحيدة.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره التوجولي يوم 14 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.
يذكر أن المسابقات الأفريقية متوقفة منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث من المقرر أن تعود خلال الشهر الحالي، باستئناف مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منافس مصر.. إلغاء ودية توجو وليبيا بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.