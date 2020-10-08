منافس مصر.. إلغاء ودية توجو وليبيا بسبب كورونا

أعلن الاتحاد التوجولي لكرة القدم إلغاء ودية منتخب بلاده أمام ليبيا التي كان من المقرر إقامتها اليوم، الخميس، بتونس، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم 2022.

وذكر الاتحاد التوجولي فبين بيان رسمي عبر سحابه على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" أنه تم إلغاء مباراته أمام ليبيا، بسبب الإغلاق الكامل في دولة تونس، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بيان الاتحاد التوجولي، أن مباراة السودان المقرر لها 12 أكتوبر المقبل، في موعدها حتى الآن.

ويتواجد منتخب توجو بمجموعة مصر بتصفيات كأس الأمم الأفريقية والتي تضم الفراعنة وجزر القمر وكينيا.

ويتصدر منتخب جزر القمر صدارة جدول ترتيب المجموعة بـ 4 نقاط، ويحل منتخب كينيا ثانيا بفارق الأهداف عن منتخب مصر صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب توجو جدول الترتيب بنقطة وحيدة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره التوجولي يوم 14 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

يذكر أن المسابقات الأفريقية متوقفة منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث من المقرر أن تعود خلال الشهر الحالي، باستئناف مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.