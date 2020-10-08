صالح عبدالحميد يكشف موعد اختبارات الوارنر لمرشحي القائمة الدولية

كشف صالح عبدالحميد مسؤل الإعداد البدني فى لجنة الحكام الرئيسية لاتحاد الكرة عن موعد إجراء اختبارات الوارنر تيست للحكام المرشحين فى القائمة الدولية عن الموسم الجاري.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لجان الحكام فى الاتحادات الأهلية فى العالم موعدا حتى يوم ٣٠ أكتوبر المقبل، من أجل ارسال القائمة الدولية للقضاة الملاعب تمهيدا لاعتمادها.

قال صالح عبدالحميد فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": معسكر الوارنر تيست سوف يجرى يوم ١٨ أكتوبر الجارى للمرشحين فى القائمة الدولية بحضور يتخطى 4٠ حكما على أن يكون من بينهم الـ 7 حكام الدوليين الساحة ونظرائهم السبعة مساعدين.

شدد على أن إجراء اختبارات الوارنر تيست للمرشحين بالقائمة الدولية للحكام سوف تجرى تحت إشراف امباكى مسؤل لجنة الحكام فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" وغالبا ما سوف تجرى فعالياته على ملعب جهاز الرياضة العسكرى.

وأشار إلى أن ما يثار بشأن إجراء تغييرات فى نظام اختبارات حكام القائمة الدولية خلال الموسم الجاري عبر إجراء اختبار اليويو تيست داخل الملعب للحكام المرشحين للقائمة الدولية بدلا من الوارنر تيست الذى يجرى حول الملعب غير صحيح على الإطلاق.

وأوضح أن لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد سوف تجرى اختبارات اللياقة البدنية "الوارنر تيست " داخل الملعب الخاص بقضاة الملاعب المرشحين للقائمة الدولية.

يذكر أن قائمة الحكام الدولية التي تشارك فى إدارة منافسات البطولات المحلية تضم كل من : ابراهيم نورالدين وأمين عمر وجهاد جريشة ومحمد عادل واحمد الغندور ومحمد معروف ومحمود البنا.