انتهت منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة بحري والتى شهدت مواصلة فريق غزل المحلة نتائجه الايجابية بالفوز علي فريق بيلا بهدفين دون رد. ويستمر صراع الصعود للدورى الممتاز بعد فوز فاركو وصيف المجموعة علي ابوقير للاسمدة بنتيجة هدف دون رد كما نجح فريق العاب دمنهور في تحقيق الفوز علي الرجاء المطروحي بنتيجة هدفين مقابل هدف. نتائج مباريات مجموعة بحري غزل المحلة 2 - 0 بيلا مالية كفر الزيات 1-2 المنصورة ألعاب دمنهور 2-1 الرجاء دكرنس 2-1 بلدية المحلة الحمام 0-0 الأوليمبي فاركو 1 - 0 أبو قير للأسمدة جدول ترتيب مجموعة بحري 1- غزل المحلة: 44 نقطة 2- فاركو: 42 نقطة 3- ألعاب دمنهور: 37 نقطة 4- المنصورة: 35 نقطة 5- دكرنس: 34 نقطة 6- أبوقير للأسمدة: 30 نقطة 7- الرجاء: 28 نقطة 8- بلدية المحلة: 28 نقطة 9- الأوليمبى: 27 نقطة 10- الحمام: 27 نقطة 11- مالية كفر الزيات: 8 نقاط 12- بيلا: 5 نقاط

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوري القسم الثاني .. قطار غزل المحلة يدهس بيلا وفوز فاركو على أبوقير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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