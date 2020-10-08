مروان محسن لا يلتفت لمنتقديه.. ثنائية انبي ليست الأولى في تاريخ جلاد الحراس

تمكن مروان محسن، مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تسجيل ثنائية في شباك إنبي في انتصار الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، بمنافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعتبر ثنائية مروان هي السادسة خلال مشواره الكروي، سواء مع الأندية التي ارتدى قميصها أو منتخب مصر.

سبق وأن سجل مروان محسن هدفين في مباراتي الأهلي أمام طلائع الجيش بالدوري الموسم الماضي وإف سي مصر بالدوري في الموسم الجاري، قبل أن يدون الثالثة في مرمى إنبي بقميص أبناء التتش.

أما عن ثنائيات مروان محسن خارج الأهلي، فسبق له وأن سجل هدفين بقميص بتروجت في مرمى مصر المقاصة بالدوري موسم 2011-2012.

كذلك هدفين لمنتخب مصر في شباك النيجر بتصفيات أمم أفريقيا 2012، ومباراة خاضها الفراعنة بصفوف وجهاز المنتخب الأولمبي.

كما أحرز ثنائية في كأس مصر بقميص بتروجت في شباك طنطا بمنافسات كأس مصر موسم 2010-2011.

سجل مروان محسن سبعة أهداف في بطولة الدوري هذا الموسم، وصنع هدفين ليصبح أعلى معدل لمهاجم الأهلي في مسابقة الدوري، منذ ارتدائه الفانلة الحمراء.