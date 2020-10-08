بعد إبراهيموفيتش.. إصابات جديدة بفيروس كورونا في إنترميلان

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن لاعبين من صفوف نادي إنتر ميلان تعرضا للإصابة بـ فيروس كورونا المُستجد "كوفيد - 19"، ليزداد عدد اللاعبين المصابين في النيراتزوري.
وتعرض الثنائي سكرينيار وباستوني للإصابة بفيروس كورونا أيضًا، خلال اليومين الماضيين.
صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت أن الثنائي لاعب الوسط البلجيكي راجا ناينجولان وصانع الألعاب روبيرتو جاليارديني، قد ثبتت إصابتهما بـ كورونا.
وقالت الصحيفة إنه رغم عدم تأكيد إنتر ميلان الاختبارات الإيجابية في بيان رسمي حتى الآن، لكن الصحيفة تدرك أنّ تحاليل الثنائي إيجابية.
وأشارت الصحيفة إلى أن غياب الثنائي يثير قلق المدرب أنطونيو كونتي، الذي يبدو أنه سيضطر لإجراء العديد من التغييرات الدفاعية ضد ميلان في الديربي يوم 18 أكتوبر.
ويغيب عن ميلان أيضًا زلاتان إبراهيموفيتش بسبب إصابته أيضًا بفيروس كورونا، والأمر نفسه ينطبق على المدافع ليو دوارتي.
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