كورتوا يغادر معسكر بلجيكا بسبب الإصابة
خرج حارس المرمى تيبو كورتوا من معسكر المنتخب البلجيكي لكرة القدم، بعد أن أظهرت الفحوص الطبية عدم جاهزيته للمشاركة مع الفريق.
ويلتقي المنتخب البلجيكي وديا مساء اليوم الخميس مع كوت ديفوار قبل مواجهة نظيره الإنجليزي يوم الأحد المقبل على استاد ويمبلي في دوري الأمم الأوروبي.
وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الخميس، يخوض المنتخب البلجيكي المباريات الثلاث دون كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني وصاحب الـ79 مشاركة دولية.
وتحوم الشكوك حول لحاق نجم ريال مدريد الآخر، إدين هازارد، بمواجهة إنجلترا، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال التدريبات.
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