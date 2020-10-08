ريكو يرحب بالانضمام للإسماعيلي.. كواليس جديدة

رحب صلاح ريكو لاعب فريق المقاصة، بالاانضمام للإسماعيلي، بعد أن دخل في مفاوضات جادة مع اللاعب، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة، ويتبقى الااتفاق على المقابل المادي فقط.
وعلم موقع "دوت الخليج" أن محمد محسن أبو جريشة، عضو لجنة التعاقدات بالنادي، تواصل مع المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي للموافقة على طلبات ريكو من أجل الانضمام للإسماعيلي بداية من الموسم المقبل.
ورحب "ريكو" بالإنضمام للإسماعيلي، بعد ااستقبال الجماهير له خلال الساعات القليلة المقبلة، ولكن حتى الآن لم يتم حسم ملف إنضمامه للإسماعيلي بشكل رسمي، وقد تشهد الأيام القليلة المقبلة توقيع ريكو للإسماعيلي ليصبح أول صفقات الدراويش للموسم الجديد.
يذكر أن الإسماعيلي يواجه المصري غدًا ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الجولةال١٩ من مسابقة الدوري العام.
ويحتل الفريق المركز ال٩ برصيد ٣٨ نقطة بترتيب جدول الدوري.
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