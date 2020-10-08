ريكو يرحب بالانضمام للإسماعيلي.. كواليس جديدة

رحب صلاح ريكو لاعب فريق المقاصة، بالاانضمام للإسماعيلي، بعد أن دخل في مفاوضات جادة مع اللاعب، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة، ويتبقى الااتفاق على المقابل المادي فقط.

وعلم موقع "دوت الخليج" أن محمد محسن أبو جريشة، عضو لجنة التعاقدات بالنادي، تواصل مع المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي للموافقة على طلبات ريكو من أجل الانضمام للإسماعيلي بداية من الموسم المقبل.

ورحب "ريكو" بالإنضمام للإسماعيلي، بعد ااستقبال الجماهير له خلال الساعات القليلة المقبلة، ولكن حتى الآن لم يتم حسم ملف إنضمامه للإسماعيلي بشكل رسمي، وقد تشهد الأيام القليلة المقبلة توقيع ريكو للإسماعيلي ليصبح أول صفقات الدراويش للموسم الجديد.

يذكر أن الإسماعيلي يواجه المصري غدًا ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الجولةال١٩ من مسابقة الدوري العام.

ويحتل الفريق المركز ال٩ برصيد ٣٨ نقطة بترتيب جدول الدوري.