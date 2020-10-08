طارق العشري يطالب لاعبي حرس الحدود بالانسحاب من مباراة أسوان بسبب حكم المباراة

توقفت مباراة أسوان وحرس الحدود بعد تسجيل نادي أسوان الهدف الثاني في المباراة وتقدموا على أبناء طارق العشري. وطالب طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود، لاعبي الفريق بالخروج من الملعب والانسحاب من المباراة اعتراضاََ على قرار هدف أسوان الثاني. وطالب لاعبو حرس الحدود من أحمد الغندور حكم المباراة العودة لخاصية الـ VAR، بسبب اعتراضهم على احتساب هدف أسوان الثاني. وحول أسوان التأخر بهدف أمام حرس الحدود، بالتقدم بهدفين مقابل هدف في شوط المباراة الثاني. تمكن أيوب مشارك لاعب حرس الحدود من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة السابعة من عمر المباراة ويباغت فريق أسوان ويتحكم في زمام الأمور. سيطر حرس الحدود على المباراة أكثر من نصف ساعة، واكتفى فريق أسوان بالدفاع عن مرماه من تلقي أهداف اخرى. وفي ربع الساعة الأخيرة من المباراة تمكن فريق أسوان من كشف مساحات فارغة في دفاع حرس الحدود واستغلالها في هجماتهم. وتعرض فليكس لاعب حرس الحدود لإصابة دامية بعد اصطدامه بأحد زملائه في الدقيقة 40، تسببت في خروجه من الملعب لتلقي العلاج. وتمكن فريق الحرس من إحكام دفاعاته وعدم تلقي أي أهداف طوال شوط المباراة الأول، الذي أنهاه الحدود بهدف لصالحه دون رد. وسجل هدفين أسوان إبراهيم جلال في الدقيقتين 51 و 66.

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