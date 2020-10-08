تشكيل وادي دجلة للقاء الزمالك

أعلن الجهاز الفني لفريق وادي دجلة عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها في الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى : محمد عبد المنصف خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام - محمود مرعي – خالد رضا – اسحاقو يعقوبو خط الوسط: أحمد سعيد - محمد عبد العاطي - محمد رضا – حسام عرفات خط الهجوم : عبد الكبير الوادي – رفيق كابو

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