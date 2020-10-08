وصول لاعبي الزمالك استاد القاهرة استعدادا لمواجهة دجلة

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلي استاد القاهرة الدولي منذ قليل .
يأتي هذا استعدادا للقاء وادي دجلة المقرر له في الثامنة مساءً باستاد القاهرة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
وحرص البرتغالي باتشيكو علي عقد جلسه مع اللاعبين في الخامسة مساء اليوم وشرح المدير الفني للاعبين بعض الأمور الفنية .
وهذا بالإضافة للحديث عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس لاستغلالها خلال لقاء اليوم .
ويدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثاني برصيد 64 نقطة جمعها من 31 مباراة ، وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدف ، واستقبل 25 هدف، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة.
فيما يدخل وادى دجلة المباراة وهو يحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة جمعها من 31 مباراة، وأحرز لاعبوه 31 هدفا ودخل مرماه 39 هدفا، ويفصل بين وادي دجلة وآخر مركز في الهابطين 4 نقاط فقط مما يجعل الفريق مهدد بقوة للهبوط الى القسم الثانى.
يغيب عن الزمالك في مباراة اليوم كلا من فرجاني ساسي وامام عاشور للايقاف من جانب لجنة المسابقات، ومحمود علاء ويوسف أوباما للحصول علي الإنذار الثالث، فيما يعود محمد اوناجم لقائمة المباراة بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن جزع في الركبة.
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