أعلن الاتحاد الكاميروني اليوم الخميس، إصابة أندريه أونانا حارس مرمى آياكس الهولندي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" للمرة الثانية. وأكد طبيب الاتحاد، ويليام نجاتشو، خلال مؤتمر صحافي أن لاعب الوسط بيير كوندي تأكد إصابته بالفيروس أيضًا وتم خضوعه للعزل الصحي بجوار اللاعب المصاب أيضًا مومي نجامالو. وأوضح الطبيب أن الإصابتين حدثت أثناء معسكر المنتخب في هولندا لأن جميع اللاعبين كانت نتيجة اختباراتهم "PCR" سلبية عند وصولهم لهولندا الاثنين الماضي. وفي سياقا آخر، وأصدر الفريق الكتالوني بيانا رسميا، اليوم، أكد فيه أن الأصوات التي تم جمعها في عملية حملة سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الكتالوني التي وصلت إلى ما يزيد على 16520 صحيحة. وخرجت حملة مناهضة لمجلس الإدارة يتزعمها المرشح الرئاسي فيكتور فونت، والتي نجحت في جمع أكثر من 20 ألف توقيع للإطاحة ببارتوميو ومجلسه. وأعد نادي برشلونة لجنة من أجل مراجعة صحة التوقيعات، حيث من المفترض أن تصل التوقيعات الصحيحة إلى 16520 وهو ما حدث بالفعل ووصلت عدد التوقيعات المطلوبة إلى 16521، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة أونانا حارس أياكس بـ كورونا للمرة الثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.