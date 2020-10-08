صور.. ناشئو الزمالك يدعمون مرتضى منصور

قدم ناشئو نادي الزمالك، الدعم للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي ضد قرار اللجنة الأوليمبية.
وذلك على هامش مباراة فريق الكرة الأول بالنادي أمام وادي دجلة.
ورفع اللاعبون لافته تحمل تأييدا لرئيس نادي الزمالك وهتفوا كلنا مرتضى منصور.
وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة التي تنطلق في الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز.
ويضم التشكيل..
محمد أبو جبل في حراسة المرمى
محمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وحازم إمام وعبدالله جمعة في خط الدفاع.
طارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وكاسونجو في خط الوسط.
مصطفى محمد في الهجوم.
بينما يجلس على دكة البدلاء كل من.. محمود جنش وحاتم محمد وأحمد عيد وإسلام جابر ومحمد عبدالسلام وكريم بامبو ومحمد أوناجم وعمر السعيد ومحمد عنتر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. ناشئو الزمالك يدعمون مرتضى منصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.