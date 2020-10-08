صور.. ناشئو الزمالك يدعمون مرتضى منصور

قدم ناشئو نادي الزمالك، الدعم للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي ضد قرار اللجنة الأوليمبية. وذلك على هامش مباراة فريق الكرة الأول بالنادي أمام وادي دجلة. ورفع اللاعبون لافته تحمل تأييدا لرئيس نادي الزمالك وهتفوا كلنا مرتضى منصور. وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة التي تنطلق في الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز. ويضم التشكيل.. محمد أبو جبل في حراسة المرمى محمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وحازم إمام وعبدالله جمعة في خط الدفاع. طارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وكاسونجو في خط الوسط. مصطفى محمد في الهجوم. بينما يجلس على دكة البدلاء كل من.. محمود جنش وحاتم محمد وأحمد عيد وإسلام جابر ومحمد عبدالسلام وكريم بامبو ومحمد أوناجم وعمر السعيد ومحمد عنتر.

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