قرر المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، استدعاء مدافع جديد لقائمة الديوك بدلًا من المُصاب دايوت أوباميكانو، وذلك بعد إصابته في مباراة أوكرانيا الودية التي انتصرت فيها فرنسا بسباعية.
وذكرت الاتحاد الفرنسي في بيان له أنّ أوباميكانو مدافع لايبزيج سيترك معسكر فرنسا وقرر ديشامب استدعاء لاعبًا جديدًا.
وأوضح البيان أن ديشامب قرر ضم كورت زوما من صفوف تشيلسي.
زوما أصبح ثاني لاعب يتم استدعاءه لتعويض لاعب مُصاب بعد فيرلاند ميندي ظهير ريال مدريد، الذي استدعاه ديشامب بعد إصابة ليو دوبوا بـ فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19".
يُذكر أنّ المنتخب الفائز بكأس العالم 2018، يستعد لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال وكرواتيا، يومي 11 و14 أكتوبر الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدرب فرنسا يستدعي لاعبا جديدا بدلًا من دايوت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.