بوجبا لا يزال يحلم باللعب لريال مدريد

ما زال يحلم الدولي الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان مانشستر يونايتد، بالانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

بوجبا مُرتبط بإمكانية الانتقال للملكي مُنذ عامين، ولكن الأمر لم يتم العام الماضي بسبب المغالاة المادية من جانب مانشستر يونايتد، وهذا الصيف بسبب الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها النادي جراء جائحة كورونا "كوفيد - 19".

بوجبا عقده ينتهي مع اليونايتد في غضون عشرة أشهر، واعترف أن الرئيس التنفيذي للشياطين الحمر إد وودوارد لم يتواصل معه من أجل تجديد عقده؛ مؤكدًا أنه يحلم بالانتقال لـ ريال مدريد.

وقال بوجبا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "كلمات زيدان؟ الجميع سمع ما حدث حينها، وتحدثت عن الأمر".

وأضاف: "بالتأكيد أي لاعب في العالم يرغب في اللعب لـ ريال مدريد، إنه حلم بالنسبة لي، فلماذا لا يحدث في يوم من الأيام؟".

وواصل: "ولكن أنا في مانشستر يونايتد وأحب فريقي، ألعب الآن في مانشستر، وأستمتع وأريد أن أفعل كل شيء لوضع النادي في المكان الذي يستحقه، سأقدم كل شيء إلى أقصى الحدود، مثل زملائي في الفريق".

وتابع: "لم يخبرني أي حد في النادي بأي شيء بخصوص التجديد، وإد وودوارد لم يتحدث معي بشأن التوقيع على عقد جديد".

وأكمل: "كما قلت في الوقت الحالي، أنا لاعبًا في مانشستر، وأريد استعادة مستواي، أعتقد أنّ ستكون هناك لحظة ويأتي فيها النادي ويتحدثون معي".

وأتم تصريحاته قائلًا: "حتى الآن لم يحدث شيء، وأنا لا أستطيع أنّ أتحدث عن شيء لا أعرفه".