الزمالك VS دجلة .. تغيير اضطراري وأبو جبل ينقذ شباكه من هدف بعد 20 دقيقة

أنقذ محمد أبو جبل حارس فريق الزمالك مرماه من هدف أول محقق لوادى دجلة وإضطر مدرب دجلة إلى إجراء تغيير إضطراري بعد مرور 20 دقيقة فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء باستحواذ زملكاوى للكرة والضغط على المنافس فى منتصف الملعب واستغل قى الدقيقة الثالثة وادى دجلة فرصة هجمة مرتدة ونجح رفيق كابو فى تسديد كرة قوية داخل منطقة الجزاء أنقذها محمد أبو جبل بصعوبة وأبعدها إلى ضربة ركنية وينقذ مرماه من هدف أول محقق.

وسقط محمد عبدالغني فى الدقيقة الرابعة على الأرض بعد الإصطدام مع أحد لاعبى دجلة فى انفه وتعرض للنزيف الدم وخضع إلى العلاج بمعرفة الجهاز الطبي للفارس الأبيض فى الدقيقة الخامسة.

ونجح كاسونجو فى الدقيقة السابعة فى اختراق الجبهة اليسرى للفريق الدجلاوى وأرسل تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء فشل مصطفى محمد فى تسديد الكرة وارتكب خطأ إحتسبه ضده محمد الصباحي حكم اللقاء.

اعتمد دجلة على بناء الهجمات من الخلف وسدد مصطفى محمد فى الدقيقة 11 كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة محمد عبدالمنصف حارس الفريق الدجلاوى.

غادر خالد رضا أرض الملعب للإصابة فى الدقيقة 13 وحل بديلا منه عبدالرحمن بودي فى تغيير إضطراري وشهدت الدقيقة 15 تراجع دجلة إلى الخلف وأرسل احمد سيد زيزو كرة عرضية سددها كاسونجو وأمسك بها محمد عبدالمنصف حارس الفريق الدجلاوى فى الدقيقة 16.

ودفع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة وجاء على النحو التالي :

محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وحازم إمام وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وكاسونجو في خط الوسط ومصطفى محمد في الهجوم.