بدأ اللقاء باستحواذ زملكاوى للكرة والضغط على المنافس فى منتصف الملعب واستغل قى الدقيقة الثالثة وادى دجلة فرصة هجمة مرتدة ونجح رفيق كابو فى تسديد كرة قوية داخل منطقة الجزاء أنقذها محمد أبو جبل بصعوبة وأبعدها إلى ضربة ركنية وينقذ مرماه من هدف أول محقق.
وسقط محمد عبدالغني فى الدقيقة الرابعة على الأرض بعد الإصطدام مع أحد لاعبى دجلة فى انفه وتعرض للنزيف الدم وخضع إلى العلاج بمعرفة الجهاز الطبي للفارس الأبيض فى الدقيقة الخامسة.
ونجح كاسونجو فى الدقيقة السابعة فى اختراق الجبهة اليسرى للفريق الدجلاوى وأرسل تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء فشل مصطفى محمد فى تسديد الكرة وارتكب خطأ إحتسبه ضده محمد الصباحي حكم اللقاء.
اعتمد دجلة على بناء الهجمات من الخلف وسدد مصطفى محمد فى الدقيقة 11 كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة محمد عبدالمنصف حارس الفريق الدجلاوى.
غادر خالد رضا أرض الملعب للإصابة فى الدقيقة 13 وحل بديلا منه عبدالرحمن بودي فى تغيير إضطراري وشهدت الدقيقة 15 تراجع دجلة إلى الخلف وأرسل احمد سيد زيزو كرة عرضية سددها كاسونجو وأمسك بها محمد عبدالمنصف حارس الفريق الدجلاوى فى الدقيقة 16.ودفع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة وجاء على النحو التالي :
محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وحازم إمام وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وكاسونجو في خط الوسط ومصطفى محمد في الهجوم.
وجاء تشكيل الفريق الدجلاوى كالتالي:
حراسة المرمى : محمد عبد المنصف وفى خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام - محمود مرعي – خالد رضا – اسحاقو يعقوبو وفى خط الوسط: أحمد سعيد - محمد عبد العاطي - محمد رضا – حسام عرفات وخط الهجوم : عبد الكبير الوادي – رفيق كابو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك VS دجلة .. تغيير اضطراري وأبو جبل ينقذ شباكه من هدف بعد 20 دقيقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.