جادون سانشو.. مانشستر يونايتد يحاول ضم الصفقة المتعثرة

يرفض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الاستسلام في صفقة جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.
وارتبط الريد ديفلز بمفاوضات مع النادي الألماني لضم سانشو على مدار الأشهر الماضية، لكن الشروط المالية لدورتموند كانت حائلًا أمام إتمام التعاقد.
وتفيد صحيفة "ذا صن" البريطانية، نقلًا عن "Daglabedt TV" النرويجية، أن سانشو ما زال هو الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد في انتقالات يناير القادمة.
كان سانشو البالغ من العمر 20 عامًا أولوية النرويجي أولي سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في نافذة الصيف، لكن الشياطين الحمر فشلوا في إبرام صفقة مع دورتموند.
أوضح فريق البوندسليجا أنهم يريدون 108 ملايين جنيه إسترليني لنجم إنجلترا، لكن يونايتد اقترح 70 مليون جنيه إسترليني مقدمًا مع احتمال رفع الرسوم إلى 100 مليون بناءً على الإنجازات المستقبلية.
وتمسك مانشستر يونايتد بموقفه بالنظر للوضع الاقتصادي الحالي الذي تسبب به وباء كورونا، وسيجدد النادي محاولاته في يناير لحسم الصفقة.
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