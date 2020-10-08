منتخب الشباب يهزم دجلة بهدف نظيف استعدادا لدورة تونس

ويستعد منتخب شباب الفراعنة بقيادة ربيع ياسين للمشاركة ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا بتالمقرر إقامتها فى تونس في التاسع من نوفمبر المقبل.

حقق منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين الفوز على بدلاء نادى وادى دجلة بهدف نظيف فى المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

وكان ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب أعرب عن سعادته بالمستوى الجيد الذي ظهر عليه العربي بدر لاعب النادي الأهلي ومنتخب الشباب تحت 20 سنةً أمام إنبي، وقال ربيع إن هذا الأداء هو الطبيعي من اللاعب الذى يملك إمكانيات عالية فنيا وبدنيا في الجانب الدفاعي والهجومي.

وأضاف المدير الفني لمنتخب الشباب أن العربي كان لديه شخصية وثبات انفعالي ويعتبر جوكر نظرا لإجادته في أكثر من مركز داخل الملعب، وأدى واجبات مركزه كما طلب منه موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي علي الرغم انه لا يشارك في مركز الظهير الأيمن.