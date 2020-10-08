منتخب الشباب يهزم دجلة بهدف نظيف استعدادا لدورة تونس

حقق منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين الفوز على بدلاء نادى وادى دجلة بهدف نظيف فى المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة.
وأحرز هدف منتخب الشباب أسامة فيصل بداية الشوط الأول.
ويستعد منتخب شباب الفراعنة بقيادة ربيع ياسين للمشاركة ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا بتالمقرر إقامتها فى تونس في التاسع من نوفمبر المقبل.
ودفع ربيع ياسين المدير الفني لشباب مصر باللاعبين المنضمين حديثا مثل حازم هاني وياسين مرعي وفاضل شريف وحمزة علاء وأسامة فيصل للوقوف علي مستواه البدني والفني بالإضافة الي بعض العناصر الجديدة.
بدأ المنتخب المباراة بتشكيل مكون من حمزة علاء لحراسة المرمي مؤمن عوض وحسام عبد المجيد عبد الرحمن عشري ومحمد اشرف للدفاع ياسين مرعي وحازم هاني ومحمد وجدي للوسط اسامة فيصل وحسام حسن وفاضل شريف في خط الهجوم.
وكان ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب أعرب عن سعادته بالمستوى الجيد الذي ظهر عليه العربي بدر لاعب النادي الأهلي ومنتخب الشباب تحت 20 سنةً أمام إنبي، وقال ربيع إن هذا الأداء هو الطبيعي من اللاعب الذى يملك إمكانيات عالية فنيا وبدنيا في الجانب الدفاعي والهجومي.
وأضاف المدير الفني لمنتخب الشباب أن العربي كان لديه شخصية وثبات انفعالي ويعتبر جوكر نظرا لإجادته في أكثر من مركز داخل الملعب، وأدى واجبات مركزه كما طلب منه موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي علي الرغم انه لا يشارك في مركز الظهير الأيمن.
كما أثني ربيع ياسين علي إبراهيم عادل لاعب خط وسط بيراميدز الذي شارك اليوم أمام نادي مصر مشيرا إلى مستواه الثابت والمتميز ، كما أن مشاركته تساهم في منح خبرات تعطيه أفضلية مع منتخب الشباب ، وطالبه أن يستمر في الآداء المميز مع فريقه حتى يكون على قدر الثقة التي يوليها له الجميع.
يذكر أن منتخب مصر للشباب تحت 20سنة يستعد لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021 بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا حيث يتأهل صاحب المركز الأول والثاني إلى موريتانيا مباشرة.
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