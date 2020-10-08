خالي من المتعة .. شوط أول سلبي بين الزمالك ووادى دجلة

أنهي فريق الزمالك الشوط الأول امام نظيره وادى دجلة بالتعادل السلبي فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء بإستحواذ زملكاوى للكرة والضغط على المنافس فى منتصف الملعب واستغل قى الدقيقة الثالثة وادى دجلة فرصة هجمة مرتدة ونجح رفيق كابو فى تسديد كرة قوية داخل منطقة الجزاء أنقذها محمد أبو جبل بصعوبة وأبعدها إلى ضربة ركنية وينقذ مرماه من هدف أول محقق.

وسقط محمد عبدالغني فى الدقيقة الرابعة على الأرض بعد الإصطدام مع أحد لاعبى دجلة فى انفه وتعرض للنزيف الدم وخضع إلى العلاج بمعرفة الجهاز الطبي للفارس الأبيض فى الدقيقة الخامسة وتعرض حازم إمام للإصابة فى الدقيقة 44.

ونجح كاسونجو فى الدقيقة السابعة فى اختراق الجبهة اليسرى للفريق الدجلاوى وأرسل تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء فشل مصطفى محمد فى تسديد الكرة وارتكب خطأ إحتسبه ضده محمد الصباحي حكم اللقاء.

اعتمد دجلة على بناء الهجمات من الخلف وسدد مصطفى محمد فى الدقيقة 11 كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة محمد عبدالمنصف حارس الفريق الدجلاوى.

غادر خالد رضا أرض الملعب للإصابة فى الدقيقة 13 وحل بديلا منه عبدالرحمن بودي فى تغيير إضطراري وشهدت الدقيقة 15 تراجع دجلة إلى الخلف وأرسل احمد سيد زيزو كرة عرضية سددها كاسونجو وأمسك بها محمد عبدالمنصف حارس الفريق الدجلاوى فى الدقيقة 16.

وسدد أحمد سيد زيزو كرة قوية فى الدقيقة 19 من خارج منطقة الجزاء أمسكها محمد عبدالمنصف حارس دجلة وأرسل حازم إمام كرة عرضية أبعدها مدافع دجلة الى ضربة ركنية وفشل فى الدقيقة 22 محمود حمدى الونش فى تسديد الكرة برأسه وتهديد شباك دجلة بعدما تلقى كرة من ضربة ركنية.

ومرر مصطفى فتحى كرة عرضية فشل كاسونجو فى الدقيقة 24 السيطرة عليها داخل منطقة الجزاء وأهدر فرصة تهديد مرمى دجلة وتعرض المغربي عبد الكبير للإصابة بالدقيقة 25.

وابعد عبدالله جمعة كرة خطيرة فى الدقيقة 27 الى ضربة ركنية كادت تهدد مرمى الزمالك واحتسب محمد الصباحي حكم اللقاء فى الدقيقة 36 ركلة حرة ضد طارق حامد بعد عرقلته للاعب دجلة.

وارتكب محمد حسن خطأ فى منتصف الملعب فى الدقيقة 41 إثر عرقلته لاعب وادى دجلة واحتسبه حكم اللقاء مخالفة وشكل المغربي عبدالكبير خطورة على الخطوط الخلفية للفارس الأبيض.