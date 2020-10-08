إنبي والاتحاد السكندري يزاحمان الإسماعيلي على خطف ريكو

دخل ناديا إنبي والاتحاد السكندري ، في مفاوضات جادة مع صلاح ريكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، للاانضمام إلى اأحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادًا للموسم الكروي المقبل.

وكان الإسماعيلي دخل في مفاوضات جادة مع اللاعب، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة، ويتبقى اللاتفاق على المقابل المادي فقط.

وعلم موقع "دوت الخليج" أن محمد محسن أبو جريشة، عضو لجنة التعاقدات بالنادي، تواصل مع المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي للموافقة على طلبات ريكو من أجل الانضمام للإسماعيلي بداية من الموسم المقبل.

ورحب "ريكو" بالاانضمام للإسماعيلي، بعد استقبال الجماهير له ، ولكن حتى الأن لم يتم حسم ملف انضمامه للإسماعيلي بشكل رسمي، وقد تشهد الايام القليلة المقبلة توقيع ريكو للإسماعيلي ليصبح أول صفقات الدراويش للموسم الجديد.

ولكن حتى الاآن لم يحصل الاسماعيلي على توقيع ريكو بشكل رسمي، لحين الاتفاق على المقابل المادي.