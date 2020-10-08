إنبي والاتحاد السكندري يزاحمان الإسماعيلي على خطف ريكو

دخل ناديا إنبي والاتحاد السكندري ، في مفاوضات جادة مع صلاح ريكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، للاانضمام إلى اأحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادًا للموسم الكروي المقبل.
وكان الإسماعيلي دخل في مفاوضات جادة مع اللاعب، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة، ويتبقى اللاتفاق على المقابل المادي فقط.
وعلم موقع "دوت الخليج" أن محمد محسن أبو جريشة، عضو لجنة التعاقدات بالنادي، تواصل مع المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي للموافقة على طلبات ريكو من أجل الانضمام للإسماعيلي بداية من الموسم المقبل.
ورحب "ريكو" بالاانضمام للإسماعيلي، بعد استقبال الجماهير له ، ولكن حتى الأن لم يتم حسم ملف انضمامه للإسماعيلي بشكل رسمي، وقد تشهد الايام القليلة المقبلة توقيع ريكو للإسماعيلي ليصبح أول صفقات الدراويش للموسم الجديد.
ولكن حتى الاآن لم يحصل الاسماعيلي على توقيع ريكو بشكل رسمي، لحين الاتفاق على المقابل المادي.
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