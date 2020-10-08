كوكاكولا يرفض استقالة عبد الله .. ويجدد الثقة في الجهاز الفني

قرر مجلس إدارة كوكاكولا برئاسة المهندس مجدى اسماعيل تجديد الثقة فى محمد عبد الله المدير الفنى وجهازه المعاون بعد ان قدم عبد الله استقالته عقب الهزيمة الاخيرة للفريق أمام الزرقا بهدفين مقابل هدف.

ومن جانبه أكد محمد عبد الله ان هناك فى حالة من سوء التوفيق تقابل اللاعبين خلال المباريات الماضية مؤكدا اننا نفعل كل شيء فى كرة القدم الا احراز الاهداف وفى المقابل يدخل مرمانا أهداف غريبة.

وأضاف المدير الفنى لكوكاكولا ان مباراة الزرقا فى الشوط الاول كان لابد من استغلال الفرص السهلة التى لاحت لنا وكان فى مقدورنا ان ننهى هذا الشوط متقدمين بخمسة اهداف نظيفة وهو ما جعلنى أعنف اللاعبين بشدة بين شوطى المباراة .

وفى الشوط الثانى ارتكبنا اخطاء جسيمة كلفتنا الخسارة واشار عبد الله الى أن الفريق رغم معاناته بسبب الاصابة وغياب 5 لاعبين اساسيين الا اننا نقدم مستويات متميزة بشهادة المدربين فى الفرق المنافسة التى نقابلها ولكن التوفيق وقف ضدنا فى المباريات الاخيرة .

وأكد المدير الفنى أنه كان باستطاعنا التواجد فى المراكز المتقدمة خلال المباريات الثلاث الماضية خاصة ان المنافسين لنا على الهبوط تعثروا ورغم ذلك سنلعب حتى النهاية وبإذن الله سنسعى للفوز فى المباراتين القادمتين امام القناة والترسانة .

يغيب عن صفوف الفريق من اللاعبين الأساسيين كل من اكرم عبد ربه وكريم عبد النبى واحمد بندق واحمد الحسينى وجابر سالم ومن المنتظر ان يختتم الفريق غدا استعداداته لمباراة القناة المقرر لها بعد غد السبت‎.