شوبير: كل التحية لأسوان وأهلها وفريقها

نشر الإعلامي أحمد شوبير ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة جديدة.

وكتب شوبير قائلًا: "كل التحيه لأسوان واهلها وفريقها البقاء في الدورى يوازي الفوز ببطولة اقل الامكانيات ولكن الروح والاصرار والاحترام والاداره المحترمه تصنع المعجزات".

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وكان أحمد شوبير شارك جمهوره صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتواجد في الصورة المدير الفني الجديد للنادي الاهلي “بيتسو موسيماني” برفقة سمير عدلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات.

وأعلن الأهلي التعاقد مع موسيماني كمدير فني جديد للفريق ولمدة موسمين مقبلين، خلفا للسويسري ريني فايلر.

وكشف الأهلي عن الجهاز المعاون لـ موسيماني، والذي يضم مدرب عام ومعد بدني ومحلل أداء. كما ينضم للجهاز سامي قمصان كمدرب مساعد، والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى واللذان تم الإبقاء عليهما، مع استمرار سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.

وكان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صنداونز عام 2016 على حساب الزمالك