زيزو يغيب عن الزمالك أمام حرس الحدود

تأكد غياب أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الفريق الأبيض في مباراة حرس الحدود بسبب الإيقاف.

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام حرس الحدود في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري، المقرر لها يوم الاثنين.

وحصل لاعب الوسط على البطاقة الصفراء له في مباراة وادي دجلة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تشهد مباراة حرس الحدود عودة كل من يوسف أوباما ومحمود علاء بعد انتهاء إيقافهما.

ويخوض الزمالك مباراته الآن أمام وادي دجله محتلا المركز الثاني برصيد 64 نقطة جمعها من 31 مباراة، وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدفا، واستقبل 25 هدفا، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

فيما يدخل وادى دجلة المباراة وهو يحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة جمعها من 31 مباراة ، وأحرز لاعبوه 31 هدفا ودخل مرماه 39 هدفا، ويفصل بين وادي دجلة واخر مركز في الهابطين 4 نقاط فقط مما يجعل الفريق مهدد بقوة للهبوط الى القسم الثانى.

يغيب عن الزمالك في مباراة اليوم كلا من فرجاني ساسي وامام عاشور للإيقاف من جانب لجنة المسابقات، ومحمود علاء ويوسف أوباما للحصول علي الإنذار الثالث، فيما يعود محمد اوناجم لقائمة المباراة بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن جزع في الركبة.