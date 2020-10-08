محمود حمد يشارك في التدريبات الجماعية للمصري وموتو وفتحي يعودان للمشاركة

كان اللاعب قد انتظم خلال الفترة الماضية في برنامج تأهيلي مكثف على ملعب المصري تحت إشراف الكابتن مدحت مختار أخصائي التأهيل بالفريق والذي قدم بدوره تقريرًا للكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق أكد خلاله جاهزية اللاعب التامة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وشهد المران الأخير لفريق المصري عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب استعدادًا لمباراته أمام الإسماعيلي غدا، عودة الثنائي أوستين أموتو وعماد فتحي للمشاركة في التدريبات الجماعية وذلك بعد تماثل الأول للشفاء من إصابته بارتجاج خفيف في المخ خلال مباراة الخميس الماضي أمام الزمالك وكذلك تماثل الثاني للشفاء من إصابته بمزق في العضلة الخلفية كان قد تعرض له خلال مباراة سموحة قبل نحو أسبوعين.

تغلب المصري على منافسه الجونة بهدفين دون رد اليوم الإثنين ليقترب بشكل كبير من ضمان البقاء فيما يزيد من معاناة منافسه.

واستضاف الجونة منافسه المصري في ملعب برج العرب في إطار الجولة 32 من الدوري المصري.

افتتح أهداف المباراة حسن علي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 47.وأضاف عمر كمال عبد الواحد الهدف الثاني للفريق البورسعيدي في الدقيقة 67 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واحتسب الحكم محمود معروف ركلة جزاء للجونة في الدقيقة 88 لكن ألغاها بعد مشاهدة اللقطة واحتسب خطأ على أحمد ياسر ريان لدفعه للاعب المصري.

بتلك النتيجة وصل رصيد المصري إلى 36 نقطة يحتل بهم المركز العاشر وله مباراتين مؤجلتين. فيما تجمد رصيد الجونة عند 34 نقطة من 32 مباراة ويبتعد عن ملاحقة حارس الحدود بفارق نقطتين وللأخير لقاء أقل.