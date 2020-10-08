3 تغييرات.. التعادل السلبي يسيطر على لقاء الزمالك ودجلة بعد 60 دقيقة

سيطر التعادل السلبي على لقاء الزمالك و وادى دجلة بعد مرور 60 دقيقة فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز. الزمالك و وشهدت مجريات الشوط الثاني قيام باتشيكو بالدفع بالثلاثي اسلام جابر بديلا عن محمد حسن والمغربي محمد أوناجم بدلا من مصطفى فتحى وأحمد عيد بديلا عن حازم إمام. وجاءت البداية قوية ونجحت الدفاعات الدجلاوية فى إفشال إحدى الكرات التى حاول خلالها كاسونجو اختراق الخطوط الخلفية وسدد فى الدقيقة 52 عبدالكبير وادى كرة قوية أبعدها حارس الزمالك الى ضربة ركنية. وأرسل أحمد عيد فى الدقيقة 53 كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لفريق دجلة سددها أحمد سيد زيزو برأسه قوية تعلو عارضة حارس دجلة ومرر الونش كرة طولية سيطر عليها محمد عبدالمنصف حارس دجلة. وسدد مصطفى محمد كرة قوية برأسه فى الدقيقة 55 تعلو عارضة الحارس الدجلاوى وتضيع فرصة تهديد مرمى المنافس وأطلق احمد سيد زيزو فى الدقيقة 56 قذيفة صاروخية تصدى لها حارس دجلة بصعوبة. واحتسب محمد الصباحي حكم اللقاء فى الدقيقة 58 ضربة حرة لصالح دجلة عقب تعرض رفيق كابو للعرقلة من جانب مدافعى الزمالك من خارج منطقة الجزاء.

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